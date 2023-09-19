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За последнюю неделю рост заболеваемости Covid-19 в Российской Федерации значительно увеличился. Это подтверждают данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

Согласно данным, с 11 по 17 сентября в стране было выявлено 11 516 случаев заражения Covid-19. Неделю ранее число зараженных было меньше в два раза. Тревожным является тот факт, что госпитализация потребовалась 1973 людям.

По словам экспертов рост заболевания связан с низкой вакцинационной активностью в некоторых регионах страны. Также отмечается недостаточность соблюдения мер предосторожности среди населения, таких как соблюдение дистанции и ношение защитной маски. На рост заболевания также повлияло резкое изменение погодных условий. Ведь сезонные факторы способствуют увеличению шансов передачи вируса между людьми.

Напомним, что пандемия Covid-19 в Российской Федерации продолжалась на протяжении трех лет. Она официально завершилась 5 мая. Коронавирус унес жизни 400 тысяч россиян.

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