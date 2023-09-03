Российский академический молодежный театр РАМТ принес извинения за недостоверное сообщение о смерти актера Алексея Янина. Пресс-служба театра написала в официальном тг-канале, что извиняется за введение в заблуждение всех поклонников актера.
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Российский академический молодежный театр РАМТ принес извинения за недостоверное сообщение о смерти актера Алексея Янина.

Пресс-служба театра написала в официальном тг-канале, что извиняется за введение в заблуждение всех поклонников актера.

«Никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно», – добавили в РАМТ.

Утром 2 сентября появились сообщения о смерти актера. Их подтвердили и родственники Янина, однако вечером выяснилось, что это недостоверная информация. Жена артиста Дарья Клюшникова написала, что произошла жестокая ошибка. Алексей жив, хотя и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи ввели его в искусственную кому.

Также Дарья рассказала, что подала в полицию заявление на мошенников, сообщивших ей о смерти супруга.

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