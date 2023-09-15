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В посёлке Барабаш Хасанского района Приморского края местные жители заметили молодого медведя, угодившего в ловушку. Голова животного застряла в алюминиевом бидоне. Очевидцы сняли животное на видео еще в конце августа нынешнего года.

Отмечается, что сотрудники национального парка «Земля леопарда» искали медвежонка, чтобы помочь животному освободить голову, однако они не успели его найти. Поиски осложнились ливнями, которые активно шли в регионе.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники Охотнадзора были вынуждены застрелить медведя, так как он забрел на местную стройку и начал бросаться на рабочих.  «В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, Охотнадзор принял решение его застрелить», – рассказал собеседник агентства.

Узнав о произошедшем, местные жители возмутились, почему в отношении животного были приняты крайние меры. Медведя следовало просто усыпить, чтобы снять с него алюминиевую ловушку, написали приморцы в соцсетях.

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