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Польский министр образования и науки Пшемыслав Чарнек заявил, что принял все необходимые меры для возможной экстрадиции 98-летнего эсэсовца Ярослава Гуньки (Хунки), которого чествовали в канадском парламенте во время выступления украинского президента Владимира Зеленского.

«В связи со скандальными событиями в парламенте Канады, связанных с чествованием в присутствии президента Зеленского члена преступного нацистского формирования СС «Галичина», я предпринял шаги к возможной экстрадиции этого человека в Польшу», – заявил Пшемыслав Чарнек.

Во время речи Зеленского Ярослав Гунька сидел в ложе для почетных гостей рядом с высшим командованием Канады. Когда он был представлен, как борец против русских, то все присутствующие в парламенте аплодировали ему стоя, включая премьер-министра Джастина Трюдо и Владимира Зеленского.

Однако позже стало известно, что Ярослав Гунька был участником добровольческой дивизии СС «Галичина». Эта дивизия была сформирована из украинских националистов, которые сражались не только с красноармейцами, но и зверствовали в отношении поляков, евреев и словаков. После этого разразился грандиозный международный скандал.

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