В Раменском (Подмосковье) в ходе проведения кесарева сечения врачи помогли родиться на свет малышке и удалили миому матки у роженицы. Отмечается, что у 39-летней беременной женщины в ходе пренатального скрининга на УЗИ была выявлена миома матки.

Всю свою беременность женщина находилась под постоянным наблюдением специалистов и соблюдала все рекомендации врачей. В 39 недель медиками было принято решение провести кесарево сечение. Обычно, во время родов не производится удаление миомы матки, однако специалисты посчитали это лучшим решением во избежание серьезных послеродовых осложнений.

Отмечается, что операция по родоразрешению и последующим удалением миомы матки была проведена успешно. Специалисты провели оперативное вмешательство с сохранением органа с минимальной потерей крови. Сейчас новоиспеченная мама и ее новорожденная дочь уже находятся дома. Девочка появилась на свет весом 2кг. 830 гр. и ростом 51 см.