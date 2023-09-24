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В Подмосковье ученица 10 класса убежала из дома из-за того, что мать застукала ее за процессом курения электронной сигареты. Об этом сообщается в Телеграм-канале SHOT.

Как отмечается в посте ТГ, инцидент случился в Павловском Посаде. В полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее дочь убежала из дома из-за конфликта по поводу курения. По словам женщины, она обнаружила фотографию, на которой изображена ее дочь, курящая популярную среди молодого поколения электронную сигарету.

Женщина разозлилась на девочку, отругала ее, и в качестве наказания забрала ее смартфон. После ссоры мать пошла спать. Когда женщина проснулась, то обнаружила, что дочери дома нет. Женщина начала искать девочку-подростка дома у ее подруг и одноклассников, но все ее усилия были безрезультатны. После этого она решила обратиться в полицию.

Теперь поиском сбежавшей десятиклассницы занимаются правоохранительные органы. О местонахождении подростка на данный момент ничего не известно.

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