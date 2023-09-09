Пресс-служба сервиса Avito рассказала о «невероятном» – в Санкт-Петербурге внезапно началось резкое снижение цен на автомобильные запчасти. Аналитики объясняют этот феномен тремя причинами, одной из которых является ажиотажный спрос.

Водители с началом осени начали подготовку к зимнему сезону, что и привело к повышенному спросу на запасные части. При этом продавцы вынуждено снижают цены, чтобы успеть к зиме распродать автокомпоненты. Благодаря этому масляные насосы стали дешевле на 14 процентов, аксессуары и автокосметика – на целых 30%, а тормозная жидкость – на 12%.

Еще одна причина, озвученная аналитиками – это налаживание продавцами логистических цепочек, появление новых поставщиков, которые реализуют запчасти по выгодным оптовым ценам. Благодаря этому началось снижение и в розничной торговле.

Кроме того, российский рынок запасных частей заполонила контрафактная продукция. Исполнительный директор компании «ЕвроАвто» Илья Плисов обратил внимание на тот факт, что оригинальные запчасти продаются по тем же ценам, что и ранее, их снижение не коснулось. Кроме того, некоторые автокомпоненты на автомобили иностранного производства можно дожидаться несколько месяцев. Особенно проблемными в этом плане являются датчики, оригинальные стекла и капоты, элементы систем подогрева и прочее.