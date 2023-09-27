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Из зоны проведения специальной военной операции вернулся житель Пермского края Дмитрий Зеленский. Ранее он был осужден за жестокое убийство 27-летней девушки, но затем оказался под Луганском и участвовал в СВО, пишет «Московский комсомолец».

Летом 2018 года Зеленский убил и расчленил свою возлюбленную Татьяну Мелехину, а затем части ее тела пропустил через мясорубку. Сам он рассказал, что девушка устроила скандал, он хотел ее успокоить, но немного перестарался и задушил.

В 2019 года состоялся суд, который приговорил Зеленского к 11 годам лишения свободы. В ноябре 2022 года его мать сообщила, что сперва связь с сыном исчезла, а затем он все же связался с ней и сообщил, что находится в ЛНР в зоне спецоперации.

В апреле 2023 года Зеленский вернулся домой и был помилован за участие в боевых действиях. В настоящий момент, по словам матери, он живет в Луганской народной республике у своей родственницы.

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