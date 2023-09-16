Центральный районный суд Новосибирска продлил срок пребывания под стражей до 18 ноября экс-полицейским Александру Кунцу, Евгению Бартоломею и Максиму Кудрявцеву.

Трое бывших полицейских в 2010 году убили 15-летнюю школьницу. По версии следствия, они сперва сбили ее на машине, а затем, чтобы скрыть следы ДТП, похитили девочку, совершили жестокое убийство и избавились от тела.

Сразу после пропажи школьницы Бартоломей и Кудрявцев были уволены из правоохранительных органов. Кунц продолжал работать как ни в чем не бывало. Мало того, он был начальником отдела Усть-Таркское. Следствие считало, что он просто прикрывал коллег, но в самом преступлении участия не принимал.

Местонахождение тела убитой 15-летней школьницы не установлено до сих пор.