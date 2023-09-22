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Новое телешоу «Сердце Клавы» выходит на телеканале «Пятница!», и главной героиней является популярная российская исполнительница Клава Кока. Недавно вышел четвертый выпуск телепередачи. Стало известно, с кем из участников попрощалась Клава Кока.

Отмечается, что самые финансово обеспеченные участники проекта не привлекли певицу. Клава решила отправить домой Александра Катерина и Андрея Маркова. Певица честно призналась, что она не решилась строить отношения с мужчинами, которые воспитывают детей от прошлых браков.

На данный момент съемки проекта «Сердце Клавы» уже давно завершились. И певице удалось построить отношения с победителем шоу. Однако его личность хранится в строжайшем секрете. Недавно Клава Кока опубликовала в социальных сетях пост, что отпраздновала три месяца отношений со своим избранником. Во время участия в программе «Шоу Воли» певица рассказала, что ее возлюбленный уже познакомился с ее родными.

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