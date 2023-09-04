Ночная поездка в автомобиле службы такси чуть не закончилась изнасилованием для 18-летней жительницы Санкт-Петербурга. Девушка благоразумно села на задний диван, чтобы быть подальше от водителя, но во время поездки заснула. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По словам девушки, она решила заказать машину через не самое известное в городе приложение, чтобы около полуночи добраться домой. На вызов приехал седан Hyundai Solaris коричнево цвета, за рулем которого значился водитель по имени Ахмат. Водитель всю поездку молчал и вез девушку аккуратно, поэтому она заснула на заднем диване.

Проснулась девушка уже около дома в Невском районе Санкт-Петербурга на переднем сидении. Пока девушка спала водитель перенес ее вперед и заблокировал двери. В течение двух часов девушке пришлось отбиваться от попыток изнасилования.

Освободившись, девушка обратилась за помощью в НИИ скорой помощи Джанелидзе ранним утром 4 сентября. Она рассказала докторам о попытке изнасилования, после чего они уведомили сотрудников полиции о случившемся.