В некоторых тюрьмах Канады разрешено употребление контрабандных наркотиков

Хотя тюремные охранники «Страны кленового листа» обычно вправе изымать у заключенных наркотики, им запрещается это делать, пишет National Post, если отбывающий срок направляется с психоактивными веществами в помещение «Службы по предотвращению передозировок» (OPS).

Нет, в канадские тюрьмы по-прежнему запрещается проносить наркотики. Однако руководство Исправительной службы Канады (CSC) постановило, что, если заключенным каким-то образом удастся раздобыть наркотики, то тюремные службы должны помочь им безопасно употребить эти запрещенные вещества.

Либеральная тюрьма

В тюрьме Коллинз-Бэй в Кингстоне (округ Онтарио), скоро откроется специализированное помещение OPS (на изображении выше), где заключенные смогут употреблять контрабандные наркотики под медицинским наблюдением.

«Психическое здоровье и нелегальное употребление психоактивных веществ являются в первую очередь проблемой здравоохранения, и мы продолжаем работать над преодолением стигмы, обеспечивая при этом эффективные и соответствующие методы лечения», – написал представитель Исправительной службы в ответ на обращение телекомпании CBC, подтверждая слухи о новой тюремной программе.

И это уже третий случай, когда федеральное тюремное агентство одобрило создание такого учреждения в исправительном заведении.

Первый такой пункт для потребления наркотиков открылся в июне 2019-го в тюрьме Драмхеллер в Альберте (округ Прерий). В начале 2023 года был организован второй наркопункт в учреждении Спрингхилл в Новой Шотландии (Атлантический округ).

В учреждении Драмхеллер за первые 16 месяцев новой «услугой» воспользовались 52 заключенных, всего было 1566 посещений. В пунктах OPS продаются иглы, шприцы, жгуты и другие стерильные принадлежности для приема наркотиков.

Примечательно, что тюрьма Коллинз-Бэй и остальные учреждения канадской исправительной системы ведут безуспешную борьбу с мощным каналом черного рынка, перемещающим наркотики, сотовые телефоны и даже оружие за тюремные стены.

Только в 2022-м канадские власти зафиксировали 99 «падений дронов» в окрестностях Коллинз-Бей. Эти дроны чаще всего использовались для «авиадоставки» контрабанды в режимное учреждение.

Совсем недавно, 20 августа, пара из Квебека была арестована на автостоянке рядом с тюрьмой, когда они готовились отправить туда дрон, оснащенный, по словам полиции, «большим количеством» контрабанды. И всего через три дня там же была арестована другая пара с небольшим БПЛА.

Хотя у этих четырех задержанных обнаружили в основном табак и каннабис, власти также сообщили, что ранее обнаруживали попытки доставки метамфетамина, фентанила и керамических ножей, сбрасываемых над тюремным двором с дронов.

Неодолимая проблема

В тюрьме Коллинз-Бэй также отмечались случаи, когда ее охранники сами провозили в тюрьму психоактивные вещества с высокой наценкой. В начале 2023 года расследование полиции провинции Онтарио привело к аресту двух тюремных служащих, организовавших торговлю наркотиками в исправительном учреждении. При этом было изъято, как сообщалось, 1100 грамм метамфетамина и 120 грамм фентанила.

«В тюрьмах можно заработать миллионы», – рассказал журналистам в мае этого года один из бывших заключенных Коллинз-Бэй. «Спрос на наркотики и другую контрабанду – в основном наркотики – зашкаливает там. Возьмем фентанил… почти все заключенные его хотят».

В июне 2023-го – в том же месяце, когда тюрьма Спрингхилл открыла собственный безопасный пункт потребления наркотиков – ее охранники конфисковали у заключенных пакет, содержащий кристаллический метамфетамин на сумму около 450 000 канадских долларов (более 32 млн. руб.).

Учитывая, что в тюрьмах Канады употребление никотина запрещено с 2006 года, цены на табак там тоже резко возросли. По оценкам, стоимость всех партий табака с перехваченных полицией дронов, направлявшихся в Коллинз-Бей в 2021 году, на черном тюремном рынке составила бы 20 000 канадских долларов (свыше 1,4 млн. руб.).

По данным Исправительной службы Канады, в результате всех этих контрабандных наркотиков за последние 10 лет от передозировки умерло около 46 заключенных. Это делает передозировку второй по значимости причиной неестественной смерти в канадской пенитенциарной системе, уступая место лишь самоубийству.

Иван Зингер (фото выше), следователь CSC, был одним из первых сторонников обеспечения тюремных условий Канады стерильными принадлежностями и медицинским наблюдением за заключенными, планирующими употребить контрабандные наркотики.

Опираясь на многочисленные отчеты и ​​свидетельские показания, Зингер даже назвал «проблемой прав человека» то, что заключенные не имеют доступа к одноразовым иглам и другим вариантам безопасного потребления психоактивных веществ.

В своем отчете за 2022 год он раскритиковал операторов канадских тюрем за то, что они «сильно склоняются в пользу подавления употребления наркотиков», и призвал их отказаться от так называемой «войны с наркотиками». По мнению следователя Зингера, абсолютный запрет наркотиков не работает в нашем обществе и не будет работать в стенах тюрем.