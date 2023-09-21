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В московском районе Лефортово в ЖК, расположенном на улице Красноказарменная, 20 сентября произошел обрыв лифта, в котором находились люди. Отмечается, что лифт рухнул с 16-го этажа, но, к счастью, находившаяся в нем женщина и трехлетний ребенок остались в живых, так как сработал страховочный механизм. Об этом сообщается в Телеграм-канале Mash.

Происшествие случилось примерно в 19:00 по московскому времени. Женщина со своим трехлетним ребенком вошла в лифт, чтобы подняться на 21-й этаж. Однако, когда лифт дошел до 16 этажа, произошел срыв подъемника. Лифт упал на полтора этажа вниз, но, к счастью, сработали страховочные механизмы. После этого лифт медленно спустился на первый этаж. Мать с ребенком не пострадали, однако сильно испугались.

По словам женщины, их «дважды тряхнуло, а потом лифт медленно начал ехать вниз». Она также подчеркнула, что соседи уже неоднократно писали жалобы в управляющую компанию. Женщина отметила, что по факту произошедшего написал заявление в полицию.

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