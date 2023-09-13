41-летняя жительница столицы склоняла к сексуальным отношениям свою 12-летнюю дочь и снимала порноролики для продажи, рассказал тг-канал Shot.

Порнографические видеозаписи женщина сбывала через интернет. Так, среди ее клиентов оказался педофил 60 лет, который проживает в Тамбове. За ролики он и другие заказчики хорошо платили.

О бесчинствах матери дочь решилась признаться близким друзьям семьи, которые тут же обратились к правоохранительным органам.

Полицейские задержали женщину у нее дома, в Выхино. Она не стала отрицать свою вину в преступлении. В отношении москвички возбуждены дела по двум статьям – за использование несовершеннолетней для изготовления порнографического контента и за насильственные действия сексуального характера. Теперь женщина может оказаться в местах не столь отдаленных на срок до 20 лет.