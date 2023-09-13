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Подозреваемый в обезглавливании двоих мужчин в Москве является выходцем из Средней Азии. Кроме того, он неоднократно заявлял о своей нетрадиционной ориентации. Сейчас он ждет суда, находясь под стражей.

Первой жертвой маньяка стал врач-ортопед Доржо Аюшев, тело которого нашли с отсеченной головой в его собственной квартире на улице Фестивальной. Следствие установило, что подозреваемый лично знал медика и конфликтовал с ним непосредственно перед убийством.

В парке «Дружба» задержанный убил еще одного мужчину. Предполагается, что это его соотечественник, который вступил с подозреваемым в интимные разборки, за что и поплатился.

Убийца обезглавил оба тела. Кроме того, на трупах обнаружены множественные ножевые ранения. Подозреваемого оперативно задержала полиция.

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