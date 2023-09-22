Два московских шестиклассника «посидели, как взрослые», после чего одного из них пришлось доставлять в реанимацию.

Инцидент произошел на ул. Клязьминской в Дмитровском районе Москвы. 12-летние подростки купили психотропные препараты и 4 бутылки водки по 0,25. Затем они выпили спиртное, закусили таблетками и пустые бутылки через окно выбросили на улицу.

Тг-канал Shot рассказал, что один из школьников через некоторое время почувствовал себя очень плохо. В настоящий момент он находится в токсикореанимации под наблюдением медиков. Правоохранители разбираются, каким образом школьники могли приобрести алкоголь и где они взяли наркотические препараты.

Но самое удивительное в этой печальной истории – это состояние второго подростка. Он чувствовал себя отлично после выпитого и даже не ощутил симптомов абстиненции, то есть похмелья.