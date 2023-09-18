В Южном Бутово два козла устроили драку прямо на капоте белого Volkswagen Passat CC. Один из них запрыгнул на автомобиль первым и отчаянно бился со вторым, чтобы не подпустить его к машине.

Тг-канал «Москва на дорогах» рассказал, что козлы бодались за право «обладать» автомобилем в течение довольно длительного времени. В результате животное, которое запрыгнуло на капот первым, все же сумело одержать победу.

Противник, не выдержав драки, позорно бежал, а победитель промчал по крыше и багажнику машины, отправился восвояси с чувством морального удовлетворения.

Автолюбители Южного Бутова неоднократно сталкиваются с таким бесцеремонным поведением козлов. Ранее сообщалось, что они даже намеревались подать иск в суд на владельца животных.