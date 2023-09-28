Чиновники Минкульта Украины пытаются оправдать подразделение СС «Галичина», заявляя, что не считают воевавших в его составе боевиков нацистами. Напомним, именно в этой дивизии служил Ярослав Хунка, оказавшийся в эпицентре скандала в канадском парламенте, передает РИА Новости.

В украинском Минкульте заявили американскому изданию Politico, что боевики дивизии СС «Галичина» не были нацистами. Впрочем, свою точку зрения о них и о Хунке в частности уже высказали представители многих стран мира. Они осудили чествование в парламенте Канады нациста из подразделения вермахта.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Хунка должен быть наказал, так как является очевидным военным преступником, который служил нацистскому гитлеровскому режиму.

Премьер-министр Канады Трюдо также принес извинения за чествование нациста. Он заявил, что не знал Хунку ранее, а затем даже попытался назвать скандал провокацией России. Однако после этого все же извинился, признав собственную ошибку.