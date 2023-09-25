В Министерстве иностранных дел России заявили, что послание армянского премьер-министра Николы Пашиняна о независимости содержит неприемлемые высказывания против Российской Федерации, что вызывает отторжение у российского правительства.

Согласно заявлению представителей МИД РФ, Армения осуществила попытку снять с себя ответственность за провал во внутренней и внешней политике страны и переложить ее на Москву. Ереван совершает огромную ошибку, осознанно разрывая политические связи с Россией. Эти действия делают Армению заложником геополитических игр Запада.

В Министерстве также добавили, что Пашинян признал о подготовке Армении к развороту от РФ. А утверждения, что протесты в стране были организованы Россией, беспочвенны, и не имеют ничего общего с действительностью.

Но, несмотря на то, что в армянских СМИ ведется активная антироссийская пропаганда по указу властей, Россия все равно продолжит оказывать поддержку армянскому народу в сферах безопасности, экономики и культуры, отмечается в заявлении МИД РФ.