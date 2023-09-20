Один из ударов дронов-камикадзе «Герань» в ночь на 20 сентября пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. На предприятии начался сильный пожар, который продолжается до сих пор, сообщает РИА Новости.

Агентство ссылается на главу военной администрации региона Дмитрия Лунина. Источник рассказал, что пожар ликвидируют представители экстренных службы. Также он отметил, что по территории области была нанесена целая серия ударов, но не стал уточнять другие цели барражирующих боеприпасов.

Кременчугский НПЗ временно не будет работать из-за пожара.

Ранее сообщалось о взрывах в Черниговской, Сумской и Кировоградской областях Украины. В Киеве заявили, что по предварительной информации, всего было 24 дрона-камикадзе. 17 якобы удалось уничтожить системе ПВО, остальные достигли целей.