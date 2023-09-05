В Красноярске разгорелся небывалый скандал вокруг личности руководителя детского дошкольного учреждения №27 из-за публикации в Сети видео эротического характера с ее участием. Родители воспитанников требуют уволить заведующую из-за ее аморального
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В Красноярске разгорелся небывалый скандал вокруг личности руководителя детского дошкольного учреждения №27 из-за публикации в Сети видео эротического характера с ее участием. Родители воспитанников требуют уволить заведующую из-за ее аморального поведения. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.

Как отмечают разгневанные родители, должность заведующей эта особа занимает уже на протяжении трех лет. По их мнению, она плохо выполняет свои обязанности, ведь многие воспитатели решили уволиться. «На работу приезжает на шикарном “мерине”, не соблюдает субординацию и хамит всем — от персонала до родителей», – отмечается в публикации ТГ.

Последней каплей родителей стали откровенные снимки и видео заведующей, опубликованные ею в Сети. Мама одного из воспитанников наткнулась на эти кадры в соцсетях. Родители написали несколько жалоб на заведующую в Департамент образования.

Прокуратура Красноярска организовала в отношении руководителя МБДОУ № 227 проверку.

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