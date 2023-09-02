Сразу 6 мощных взрывов прогремело в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Этот город ВСУ давно превратили в свою военную базу, поэтому удары наносились по объектам инфраструктуры ВСУ, сообщил портал
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Сразу 6 мощных взрывов прогремело в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Этот город ВСУ давно превратили в свою военную базу, поэтому удары наносились по объектам инфраструктуры ВСУ, сообщил портал «Русская весна».

Военные корреспонденты отмечают, что в Краматорске не сразу объявили воздушную тревогу. Сирена начала работать почти через час после первого взрыва. Информация подтверждается и местными жителями.

В районе аэродрома Краматорска располагаются командные пункты и штабы украинских войск, которые могли стать целями ракет. Также ВС РФ могли ударить по железнодорожному узлу Краматорска, через который на Донбасс поступает военная техника, вооружение, подвозится личный состав. Еще одна предполагаемая цель – это промышленная зона, которая также давно используется для размещения боевиков ВСУ.

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