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В Королеве Московской области задержан украинец, который хранил дома снайперскую винтовку, боеприпасы к ней и пистолет, переделанный в боевой из травматического Иж-79-9Т.

Тг-канал Mash рассказал, что с ФСБ связался пожелавший остаться неизвестным гражданин, которому украинец показался подозрительным. Мужчина публиковал в социальных сетях свои фотографии в форме различных нацистских подразделений.

«В соцсетях он часто выкладывал фото в форме нацистских карательных подразделений, которые убили сотни мирных жителей во времена ВОВ», – рассказали авторы публикации.

ФСБ провела обыск в квартире подозрительного украинца и обнаружила оружие, боеприпасы и комплект формы латышского легиона СС. Также была найдена наждачная бумага, использовавшаяся для удаления с оружия серийных номеров.

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