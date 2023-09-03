Известного украинского миллиардера и предпринимателя Игоря Коломойского арестовали на срок в 60 суток с правом внесения залога. Соответствующее решение вынес Шевченковский суд Киева. Об этом сообщают корреспонденты украинского издания «Страна.ua».

Под стражей бизнесмен пробудет до 31 октября, если никто не внесет за него залог в размере 509 миллионов гривен (около 1,3 миллиарда российских рублей). Обвинение предполагает, что украинский миллиардер незаконным путем стал обладателем большей части своего имущества.

Судебное заседание, на котором подозреваемому в мошенничестве и легализации своего имущества Коломойскому избирали меру пресечения, прошло поздно вечером 2-го сентября. Примечательно, что бизнесмен прибыл на судебное заседание сразу в спортивном костюме.

Напомним, что осенью прошлого года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования о незаконном завладении имуществом компании «Укрнафта» проводили у Игоря Коломойского обыски.