Тело убитой 43-летней жительницы Петербурга Марины Наголии обнаружили в городе Ричмонд-Хилл в Канаде в одном из домов на улице Тейлор Миллс Драйв Саут. Произошло это 25 августа. Обвинение в убийстве
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Тело убитой 43-летней жительницы Петербурга Марины Наголии обнаружили в городе Ричмонд-Хилл в Канаде в одном из домов на улице Тейлор Миллс Драйв Саут. Произошло это 25 августа.

Обвинение в убийстве девушки предъявлено Даниилу Матину из Торонто 35-летний иранец по происхождению был бойфрендом Марины.

Наголия послее переезда в Канаду зарабатывала на жизнь косметологией и массажем. Она жила с дочерью 8 лет и с молодым человеком.

Обстоятельства убийства пока не раскрываются, известно лишь о большом количестве ножевых ранений, нанесенных иранцем своей возлюбленной. При этом он пытался ввести следствие в заблуждение, несколько раз поранив себя ножом, чтобы преступление выглядело как самооборона.

Отмечается, что дочери не было дома в момент убийства – Марина передала ее отцу, который тоже живет в Канаде.

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