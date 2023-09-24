Семейная пара Зеленских во время своей поездки в Канаду была негативно принята простыми гражданами страны, сообщает «Царьград».

В толпе, которая наблюдала проход Владимира и Елены Зеленских вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, слышались оскорбления в адрес как украинского, так и канадского лидеров.

«Убирайтесь к чёрту из нашей страны», – кричали простые канадцы президенту Украины Зеленскому и ее супруге.

Также они требовали прекратить боевые действия, которые лишь приводят к гибели людей, заявляли, что намерены бороться за свободу и отсутствие цензуры, а также называли своего премьера Трюдо предателем интересов страны.