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Управление Следственного комитета по Республике Калмыкия сообщило о возобновлении поисков пропавшей в 1993 году Зульпият Магомедовой. Отмечается, что девочка пропала в 13-летнем возрасте.

Вечером 3 февраля 1993 года неподалеку от села Вознесеновка работники животноводческой фермы услышали выстрелы. Милицию сразу не смогли вызвать из-за проблем с телефонной связью.

Когда в населенный пункт прибыли оперативники, они обнаружили в одном из жилых домой тело матери Зульпият Магомедовой. В километре от дома правоохранителями был найден труп гражданского мужа женщины.

Пара воспитывала троих детей: девочку-подростка от первого брака женщины и двоих общих малолетних сыновей. Мальчиков правоохранители смогли отыскать. А вот девочка пропала. По предположению следствия, человек совершивший убийство мужчины и женщины, похитил 13-летнюю Зульпият.

Причина, почему правоохранители решили возобновить следствие по делу пропавшей несовершеннолетней, на данный момент неизвестна.

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