Измаильский район Одесской области попал под удар сразу нескольких групп дронов-камикадзе «Герань», сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Он отметил, что хотя противовоздушная оборона сбила несколько беспилотников, имеется целый ряд прилетов по портовой инфраструктуре. Точные цели, которые поражены, украинский чиновник не раскрывает.

Кипер также заявил о шести пострадавших, которые доставлены в медицинские учреждения. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Мониторинговые тг-каналы всю ночь на 13 сентября сообщали об атаках ударных БПЛА, которые угрожали не только Измаилу, но и городам Килия, Рени, Белгород-Днестровскому району.

Напомним, ВСУ минувшей ночью атаковали ракетами Севастополь, в результате удара начался сильный пожар, который сейчас ликвидируют экстренные службы.