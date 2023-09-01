В Италии была застрелена знаменитая бурая медведица, являющаяся символом Национального парка Бруццо, Лацио и Молизе. Об этом рассказал Лучано Саммароне, директор природоохранного учреждения.

По его словам, выстрел в животное был нанесен одним из местных жителей. Рана оказалась смертельной и медведица Амарена скончалась. Труп животного был направлен на экспертизу в Зоопрофилактический институт города Терамо.

Личность мужчины, совершившего данный поступок, правоохранительные органы уже установили. Однако до сих пор неизвестны причины, почему мужчина решил выстрелить в медведицу. По словам Саммароне, Амарена иногда могла появится в населенных пунктах. Но животное не проявляло агрессии по отношению к людям.

Он отметил, что мужчина, застреливший медведицу, должен был обратиться в полицию или вызвать представителей парка, но никак не применять против животного огнестрельное оружие.

У бурой медведицы Амарены остались 8-месячные медвежата.