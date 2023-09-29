Издание Daily Mirror опубликовало материал, в котором сообщила необычный случай, произошедший в Сарагосе, Испания. Отмечается, что 90-летняя пациентка больницы San Juan de Dios умерла в результате сердечного приступа вечером 18 сентября.

Медики пытались реанимировать женщину, однако ее сердце перестало биться. Врачи констатировали смерть. Семья женщины была оповещена, а тело покойной было направлено в ритуальное агентство Tanatorio de Torrero.

Работник ритуальной службы при осмотре тела женщины обнаружил, что она все еще дышит, и у нее нащупывается пульс. Пенсионерка, которая вновь вернулась к жизни, была вновь доставлена в медучреждение. Однако через некоторое время после госпитализации женщина все же умерла.

Теперь с этим случаем будут разбираться полицейские. Следователи будут выяснять, допустили ли медработники халатность в отношении пациентки. В свою очередь, врачи заявили, что во время реанимации пенсионерки они безукоризненно следовали всем медицинским протоколам.