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Украинская журналистка Мария Уманская пожаловалась на охранника супермаркета в Харькове, который порекомендовал ей «снять с головы кастрюлю». Причиной инцидента стала претензия представительницы СМИ по поводу русского языка.

Она безапелляционно заявила охраннику, что согласно законодательству он обязан общаться с ней на украинском языке. В ответ тот посоветовал ей «снять кастрюлю с головы», а также заявил, что ничего и никому не должен.

Уманская в ответ назвала заявление мужчины «лозунгом пророссийской сволочи» и начала грозить вызовом СБУ. Впрочем, охранник так и не перешел на украинский язык, продолжая говорить на русском.

Подобные инциденты на Украине не редкость, достаточно часто они происходят в Одессе, где журналисты или блогеры провокаторы пытаются заставлять работников сферы услуг переходить на украинский язык.

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