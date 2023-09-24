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Власти штата Флорида в США приняли решение об усыплении 4-метрового аллигатора. В его пасти были обнаружены останки человека, рассказал британский таблоид The Guardian.

Неизвестно, нашел ли аллигатор останки уже мертвого человека или убил его самостоятельно, отмечается пресс-службой властей штата. Это еще предстоит выяснить. Пока же предпринимаются попытки установить личность погибшего, используются все способы, позволяющие это сделать.

В офисе шерифа рассказали, что аллигатор был усыплен уже после извлечения из воды. Использовался гуманный способ, поэтому многочисленные организации по защите животных не могут предъявлять какие-либо претензии.

В штате Флорида обитает не менее 1 миллиона аллигаторов. Но все же нападения, заканчивающиеся смертью человека, происходят относительно редко. По всей стране в среднем они фиксируются не более 6 раз в год.

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