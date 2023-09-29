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На улице Узорной в Екатеринбурге жители засыпали камнями дорогу. На этот радикальный шаг они пошли из-за автомобилистов, которые прямо около жилых домов объезжали заторы на ул. Амундсена.

Однако засыпали они не частную, а городскую дорогу, которая к тому же ведет к школе №55. Теперь жильцы Кичигинской СНТ «Надежда» и ул. Облепиховой не могут проехать к учебному заведению на автомобиле.

Одна из жительниц Узорной рассказала, что борьба с автомобильным движением продолжается не первый год. Десять лет на дороге ставят то каменные блоки, то шлагбаумы. На этот раз ее просто засыпали камнями, что возымело эффект, но вряд ли это надолго.

Теперь местному участковому придется разбираться с уставшими от машин жильцами, а также решать проблему проезда к школе.

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