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Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге задержали вооруженного мужчину, угрожающего обстрелять двор жилого дома. Инцидент произошел 26 сентября. Местный житель, вооружившись винтовкой со снайперским прицелом и пистолетом, начал кричать из окна своей квартиры, угрожая открыть стрельбу.

Очевидцы вызвали полицию, так как мужчина навел страх на жителей и детей, играющих на площадке в футбол. На место вызова прибыли силовики. В квартире у задержанного было обнаружено огнестрельное оружие: карабины «Вепрь» и «Сайга». Также травматический пистолет и более 80 патронов. Изъятое оружие было направлено в экспертно-криминалистическую службу. Мужчина был задержан и помещен в спецприемник.

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан мужчина, в гараже которого было обнаружено танковое оружие со снарядами, гранатами и минами. Кроме того у него у него были найдены винтовка, карабины, электродетонаторы, банки с порохом и патроны.

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