В Свердловском областном суде будет пересмотрено дело Владимира Васильева, который стал виновником автомобильной аварии со смертельным исходом пострадавших возле ТЦ «Алатырь». Очередной судебный процесс будет произведен по распоряжению кассационного суда Челябинска. Об том сообщает издание е1.ru.

Согласно апелляционной жалобе, находящейся в распоряжении журналистов издания, Владимир Кривоногов, адвокат Васильева, требует снять с подсудимого обвинение в угоне автомобиля KIA Rio, на которой он попал в ДТП. По заявлению защиты, владелец автомобиля Никита Фомин самостоятельно разрешил Владимиру Васильеву сесть за руль его автомобиля.

Также, по заявлению защиты, допустимых доказательств, что Васильев был за рулем в нетрезвом состоянии нет. Был нарушен пункт приказа Минздрава № 933Н, по которому в течение 30 минут у водителя должны были взять образцы крови, отмечает адвокат подсудимого.

Напомним, что массовое ДТП, произошедшее по вине Васильева, произошло 4 августа 2019 года. Владимир Васильев, пребывая за рулем KIA Rio, врезался в четыре автомобиля, находящиеся на перекрестке. В результате аварии, погиб водитель такси в автомобиле Lada Granta и его пассажир.