3-го сентября в Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль ВАЗ-2109 врезался в столб, на улице Дагестанская. Соответствующее видео, снятое камерами наружного наблюдения, опубликовали сотрудники УГИБДД по Свердловской области.
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3-го сентября в Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль ВАЗ-2109 врезался в столб, на улице Дагестанская. Соответствующее видео, снятое камерами наружного наблюдения, опубликовали сотрудники УГИБДД по Свердловской области.

На кадрах можно увидеть, как автомобиль ВАЗ-2109 двигается на высокой скорости по улице Дагестанская в направлении Альпинистов. При этом, находившаяся за рулем 17-летняя девушка-водитель, не справилась с управлением и врезалась в стоящий на обочине столб.

В автомобиле находилось трое человек: 17-летняя девушка-водитель, а также двое ее пассажиров – 22 и 17 лет. В результате ДТП они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Известно, что находившаяся за рулем молодая девушка впала в кому в больнице.

Сотрудники ГИБДД отметили, что у девушки не было водительских прав, поэтому ее родители будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетней.

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