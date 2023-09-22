Волонтеры и ряд авторитетных организаций ДНР организовали вторую с начала СВО встречу украинских пленных с родственниками. При этом далеко не все бойцы ВСУ хотя возвращаться на Украину. Многие отказались от обмена и изъявили желание остаться в России.

Так, уроженец Донецка Валерий Шердиз написал заявление об отказе от обмена. Он считает, что будет лучше жить и работать на территории родного региона.

“Я написал заявление, нет желания на обмен. Хотел бы остаться дома, я здесь родился и вырос, и в дальнейшем хотел бы остаться у себя дома”, – цитирует Шердиза РИА Новости.

Такое же заявление подал и Дмитрий, который оказался в плену в ходе боев в Херсонской области. Он планирует остаться в ДНР и не собирается возвращаться в ряды украинской армии.

Встреча была организована при непосредственном участии омбудсмена Донецкой народной республики Дарьей Морозовой. На ее подготовку ушло около двух месяцев, но зато удалось собрать родственников, желавших увидеть своих близких, и самих пленных.