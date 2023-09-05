В Махачкале, Дагестан, правоохранительные органы организовали проверку после массовой драки возле школы, сопровождающейся стрельбой. Об этом журналистам сообщили в региональном МВД России.

Во дворе школы-гимназии № 11 школьники устроили массовую драку. Отмечается, что в потасовке участвовало примерно 50 учеников. Во время выяснения отношений между подростками в какой-то момент послышались звуки выстрелов.

Очевидцы произошедшего вызвали полицию. Отмечается, что изначально правоохранители задержали только двоих участников драки. Остальные подростки успели убежать с места драки. По сообщению правоохранителей, в течение нескольких часов все участники инцидента были выявлены и доставлены в отдел полиции.

Отмечается, что конфликт был вызван общением одного школьника с сестрой другого. Ссора между подростками по итогу переросла в массовую драку. В процессе потасовки 15-летний подросток совершил несколько выстрелов из охолощенного оружия, которое принадлежало его другу. С участниками массовой драки и их родителями правоохранители провели профилактическую беседу. В отношении подростков и их родителей составлено 16 административных протоколов.