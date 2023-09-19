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Местный житель города Чита опубликовал видеозапись, как с балкона многоквартирного дома сильным потоком льется вода прямо на тротуар улицы. Отмечается, что поток воды хлынул с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажки.

Видеозапись льющейся с балкона воды была опубликована в одном из местных Телеграм-каналов. Инцидент произошел в доме, расположенном по улице Ленина, 21. Очевидец отметил, что возле входа в массажный салон образовалась уже большая лужа – вода стекает по тротуару под арку.

Обращение в диспетчерскую управляющей компании «Монолит», обслуживающей этот дом, ничего не дало, ведь там заявили, что заявок по данному поводу от жильцов дома не поступало. Поэтому причину, почему с балкона льется вода, они назвать не могут. По словам очевидца, заснявшего это видео, после публикации новости вода в скором времени прекратила литься с балкона. Причина произошедшего на данный момент неизвестна.

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