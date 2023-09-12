В Челябинской области, в лесах Кыштыма пропали две женщины. На протяжении трех суток их искали спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 12 сентября по состоянию на 11:56 по московскому времени обе женщины уже были найдены волонтерами. Отмечается, что состояние собирательниц грибов удовлетворительное, в медицинской и психологической помощи они не нуждаются.

Напомним, что женщины отдельно друг от друга пропали в лесу 10 сентября. Обе пропавшие пошли в лес собирать грибы. И если с одной из женщин родственникам удавалось поддерживать связь, то другая сборщица грибов ушла без мобильного телефона. По информации спасателей, поиски были осложнены тем, что лестная местность вокруг поселка растянулась на 70 километров. Опасность заключалась в том, что в лесу есть множество буреломов и заболоченных участков.

Поиском женщин занимались спасатели Кыштымского отряда областной ПСС и МЧС. Также в спасательной операции принимали участие сотрудники полиции, управления лесами Челябинской области и пожарной охраны, кинологи. Среди спасателей добровольцев – местные охотники, члены мотоклуба из Озерска.