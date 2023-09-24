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В Челябинской области погиб 37-летний военнослужащий из частной военной компании «Вагнер». Отмечается, что ветеран СВО погиб в результате драки с пьяным бойцом смешанных боевых искусств (ММА).

Боец ЧВК Максим Никитин приехал домой в свой отпуск в Челябинск 15 сентября. На выходные вместе с семьей поехал в поселок Новокаолиновый Карталинского района, чтобы проведать могилы родных, увидеться с родственниками и знакомыми. Максим решил встретиться с друзьями и одноклассниками. После встречи в местном баре все разошлись по домам, а мужчина решил проводить свою бывшую одноклассницу.

По словам очевидцев, к однокласснице Максима подбежал пьяный молодой парень и схватил ее за волосы. Максим решил защитить женщину, однако его пьяный оппонент оказался не просто физически развитым, а профессиональным бойцом ММА. Спортсмен нанес военнослужащему удар в гортань. При падении мужчина ударился головой о тротуарную плитку. Медпомощь пострадавшему была оказана только спустя получаса. Он был доставлен в больницу, где ему провели экстренную операцию, однако он все равно скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бойца ММА по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по  неосторожности), но родные военнослужащего не согласны с квалификацией статьи, так как считают, что спортсмен нанес сокрушительный удар целенаправленно.

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