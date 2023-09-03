Семилетняя девочка Голендухина Аврора пропала в Металлургическом районе Челябинска. В воскресное утро первоклассница вышла из дома и не вернулась. В настоящий момент ведутся поиски ребенка. Об этом сообщают авторы паблика
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Семилетняя девочка Голендухина Аврора пропала в Металлургическом районе Челябинска. В воскресное утро первоклассница вышла из дома и не вернулась. В настоящий момент ведутся поиски ребенка. Об этом сообщают авторы паблика поискового отряда «Лиза Алерт».

В опубликованном волонтёрами посте сообщается: «Пропала Голендухина Аврора, семь лет (2016 год рождения). Утром 3 сентября 2023 года ушла из дома и не вернулась». Семилетняя девочка имеет светло-русые волосы и глаза голубого цвета, а ее рост составляет около 130 сантиметров. Девочка ушла из дома в серой спортивной кофте, черных брюках и черных ботинках.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске нашлась пропавшая еще 30-го августа 15-летняя школьница по имени Алена Дмитриева. Девушка пошла на вечернюю прогулку с подругой и не вернулась домой. По словам бабушки подростка, молодая девушка, отсутствовавшая дома в течение пяти дней, самостоятельно вернулась домой.

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