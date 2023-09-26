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Сотрудники Бутырского следственного изолятора (СИЗО), расположенного в Москве, изъяли у 36-летнего арестанта листы бумаги формата А4, пропитанные наркотическими веществами. Об этом пишут авторы Телеграм-канала SHOT.

Один из арестантов привлек к себе внимание сотрудников следственного изолятора, поскольку постоянно носил при себе бумажные листки формата А4. Примечательно, что они были абсолютно чистыми, но 36-летний мужчина никогда с ними не расставался. Проверка показала, что психических отклонений у заключенного нет, тогда сотрудники СИЗО решили отправить листки на экспертизу.

Выяснилось, что они были пропитаны наркотическими веществами, по предварительным данным – ЛСД. Арестант использовал данные листочки, как «наркотические марки», отрывая небольшие кусочки от листков. Известно, что арестант попал в СИЗО за кражу. Теперь сотрудники изолятора будут проверять письма, получаемые арестантом более тщательно.

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