Пресс-служба Вооруженных сил Германии опровергла наличие на Украине экипажей танков «Леопард 2», которые воевали бы на стороне ВСУ.

«На Украине нет немецких танковых экипажей. Мы не отправляем своих военных для участия в боевых действиях на Украине», — сообщается в заявлении бундесвера.

Это заявление было сделано в ответ на публикации об уничтожении немецкого танка Leopard. Боец с позывным «Легенда» рассказал, что у подбитой боевой машины находился механик-водитель, который по-немецки попросил не стрелять.

Мехвод также рассказал, что является военнослужащим регулярной армии Германии и несколько раз назвал свое подразделение. Также танкист добавил, что весь экипаж был немецким. После этого он умер от серьезных ранений.