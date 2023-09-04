Информационное агентство UPI сообщило, что в британском зоомагазине Exeter Exotics родилась свиноносая носатая змея с двумя головами. Отмечается, что рептилия вылупилась из яйца самостоятельно, посторонняя помощь не потребовалась.

На данный момент двухголовому змеенышу уже исполнилось пять недель. Он во всю уже ест еду. Однако большая голова с аппетитом поедает сардины, а вот меньшая может глотать только мелкие кусочки, так как у нее чрезмерно узкое горло. По словам работника магазина, если правая голова поедает пищу, то левая делает жевательные движения.

Свиноносая носатая змея является неядовитой рептилией семейства ужеобразных. Данный вид змей обитает на юго-западе Канады, в Мексике и Соединенных Штатах. Данный вид рептилий достигает размеров длиной от 60 до 80 см. Свиноносая носатая змея имеет довольно плотное тело и небольшую голову с клювовидным щитком. Питаются эти змеи лягушками, ящерицами, саламандрами, другими мелкими змеями, крупными насекомыми и мелкими птицами.