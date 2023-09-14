На стене одного из жилых домов в столице Германии Берлине появился мурал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Неизвестный художник изобразил украинского лидера в виде каннибала, пожирающего солдат ВСУ.

Берлинские СМИ сообщают, что художника в данный момент разыскивает полиция.



Неизвестный нарисовал Зеленского, который поедает руку украинского боевика, которая продолжает держать американскую автоматическую винтовку.

Военные корреспонденты прокомментировали сообщения о розыске художника. Они предположили, что немецкие власти хотят выдать неизвестному творцу премию за правдивое отображение ситуации на Украине. Ведь президент Зеленский «уже сожрал» 500 тысяч жизней и не собирается останавливаться.