Родители бельгийских школьников, недовольные введением в программу нового предмета о сексе, попытались поджечь несколько учебных заведений. Полиции удалось пресечь поджоги, рассказало издание Sudinfo.

Предмет называется «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности» (EVRAS). С текущего года он стал обязательной дисциплиной у бельгийских школьников в возрасте от 11 до 16 лет. По словам авторов курса, он содержит в себе ответы на вопросы относительно гендерных стереотипов, сексуального насилия и сексизма.

Родители протестуют против новой дисциплины, так как считают, что она предназначена для пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации и гиперсексуальности. Свое недовольство высказали также католические и исламские общественные организации. Именно они призвали граждан страны выходить на протесты.

Полицейские уже зафиксировали 4 попытки поджечь школы, которые предпринимают протестующие. Каждый раз на стенах учебного заведения появляется надпись «Нет EVRAS», которая красноречиво указывает на отношение бельгийцев к новому предмету.