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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением провести четырехстороннюю встречу лидеров Российской Федерации, Турции, Азербайджана и Армении. Однако Анкара еще не получила подтверждения на свое предложение от президентов вышеупомянутых стран.

По словам дипломатического источника в Анкаре, никакой конкретики по дате и месту проведения предложенной Эрдоганом встречи еще нет. Отмечается, что необходим консенсус всех четырех сторон.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о своем намерении обсудить вопрос четырехсторонней встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу даты разговора Владимира Путина и Рэджепа Эрдогана пока ничего неизвестно. «Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет», – заявил Песков. Однако он добавил, что разговоры между российским и турецким лидерами нередко согласовываются за считанные часы.

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