Семейную пару из Екатеринбурга в Абхазии обвинили в похищении человека. При этом в задержании учительницы Елены Леушкиной и ее супруга Федора принимала участие целая группа захвата, после чего их как особо опасных преступников отправили в камеру. Об инциденте рассказывает портал E1.RU.

Дочь задержанных Свердловчан рассказала подробности данной истории. Оказалось, что все началось с курортного романа 35-летней Александры, дочери Елены Леушкиной. Во время отдыха в Сухуми она познакомилась с 32-летним сотрудником милиции Эриком М. Курортный роман перерос в более серьезные отношения и Александра решилась на переезд в Абхазию.

Оформлять свои отношения официально пара не стала. Однако после рождения сына, Александра узнала, что у Эрика есть еще одна гражданская жена в Абхазии. В результате они расстались. Но во время прогулки он выхватил у Александры своего сына и увез в неизвестном направлении.

В итоге Александра вернулась к родителям в Екатеринбург, где устроилась на работу и начала собирать необходимые документы для очередного суда за восстановление прав на ребенка. Когда в июле девушка узнала, что Эрика задержала милиция за совершением им тяжких преступлений, то родители Александры решили поехать в Абхазию, чтобы забрать своего внука.

Елена Леушкина и ее супруг Федор хотели оформить опекунство над своим внуком и забрать его у гражданской жены бывшего зятя, однако их задержала милиция. По словам адвокатов, в отношении Елены уголовное дело уже закрыто, но ее мужу Федору грозит реальный срок, поскольку он не является родным дедом ребенка.