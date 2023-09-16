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Молодая девушка-педагог по имени Анастасия Шумилова из города Ишим, расположенного в Тюменской области, оказалась в центре скандала. В городском паблике местный житель по имени Владимир Воронин опубликовал откровенные снимки девушки, которые она выкладывала на своей страничке в социальной сети.

После общественного резонанса руководство школы №8 города Ишим вызвало девушку на беседу, во время которой ей дали понять, что ее профессия не совместима с публикацией откровенных фотографий в социальных сетях. В результате девушка решила записать видео, в котором объяснила сложившуюся ситуацию.

«Директор сказала, что мне следует удалить все фотографии и прекратить свою модельную карьеру, иначе придётся уволиться. Я не совершала никаких запрещённых или незаконных действий. Теперь меня уволили, точнее, меня заставили уволиться. Мои коллеги были в шоке. Даже заместитель директора по внеучебной работе. Все, кроме самой директора, поддерживали меня», – объяснила Анастасия.

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